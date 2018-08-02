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Новости. Общество
12:47, 02 Августа 2018

Омбудсмен Санкт-Петербурга рассказал, как чувствует себя Дмитриев

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Историка Юрия Дмитриева, находящегося в петербургской психиатрической больнице, посетил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Сразу после встречи с правозащитником Шишлов поехал на заседание исполкома Петербургского ПЕН-клуба, которое специально созвали из-за "дела Дмитриева".

Как пишет mr7.ru, Шишлов рассказал, что Дмитриев чувствует себя хорошо, условия содержания в больнице нормальные, кроме духоты на крыше, оборудованной для прогулок и того, что заключенные, которым никто не носит передач, не могут сами купить себе сигарет и продуктов — магазина в режимной больнице не предусмотрено.

Во встрече исполкома Петербургского ПЕН-клуба участвовала дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца.

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