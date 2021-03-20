Омбудсмен в Карелии: "Я являюсь дополнительным государственным органом без властных полномочий"

Лариса Бойченко рассказала депутатам республиканского парламента, как защищает права человека.

Как оказалось, о деятельности карельского омбудсмена не знают и многие депутаты республиканского парламента. Во всяком случае, выступление госпожи Бойченко в Законодательном собрании вызвало у них немало вопросов. Парламентскую оппозицию удивило, что в своем отчете омбудсмен ни словом не упомянула о прошлогодних экологических конфликтах, вызванных планами открытия в Карелии новых карьеров или форелевых ферм, а также о многочисленных нарушениях гражданских прав из-за введенных в период эпидемии коронавируса карантинных мер.

"Мы не услышали ни одного доклада в стенах Законодательного собрания по таким актуальным вопросам, касающимся очень широкого круга лиц, – обратилась к уполномоченной по правам человека депутат от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. – Объясните, пожалуйста, почему Вы, Лариса Дмитриевна, не встали на защиту прав всех этих граждан".

"Если говорить о том, вмешиваюсь я или не вмешиваюсь, то в законе сказано, что уполномоченный по правам человека не имеет права вмешиваться в деятельность других государственных органов. Я являюсь дополнительным государственным органом без властных полномочий, который дополняет возможности защиты прав человека", – ответила Лариса Бойченко.

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