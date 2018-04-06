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Новости. Общество
11:23, 06 Апреля 2018

ОНФ настаивает на учете мнения граждан при реорганизации Прионежской ЦРБ

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В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии поступило обращение жителей поселка Ладва, обеспокоенных начавшейся реорганизацией Прионежской центральной районной больницы.

Опасение жителей района вызвало решение Минздрава республики о ликвидации трех пунктов скорой медицинской помощи в поселках Ладва, Шелтозеро, Деревянка, вместо которых открывается лишь один пункт больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска с размещением в деревне Педасельга. Общественники согласились с жителями Прионежья, что такие реорганизационные мероприятия могут привести к ухудшению доступности и качества медицинской помощи.

"Люди боятся остаться без скорой помощи, которая должна доехать к ним за 20 минут. Пункт неотложной помощи, планируемый к открытию в поселке Ладва с населением в 4 тыс. человек с графиком работы с 9.00 до 19.00 – неравноценная замена пункту скорой помощи. Данная реорганизация Прионежской ЦРБ, в ведении которой находятся пункты скорой помощи в поселках, направлена не на улучшение качества и доступности медицинской помощи. И власти Карелии отреагировали на возмущение жителей Прионежского района, пообещав, что пункты скорой медицинской помощи в поселке Ладва, на станции Деревянка и в селе Шелтозеро будут работать в прежнем режиме. Эту ситуацию мы возьмем на особый контроль", - сказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Ольга Осипова.

"В ситуации с Прионежской ЦРБ, которую сегодня присоединяют к Республиканской больнице имени Баранова, перераспределяя зоны ответственности по оказанию, в том числе, и скорой медицинской помощи населению района, мы опять столкнулись с тем, что с людьми власти ничего не обсуждают. И обратившиеся к нам за помощью жители Ладвы возмущены. Почему такие социально значимые вопросы вновь решаются без ведома и без учета мнения населения? Такая реорганизация противоречит поручениям президента РФ", - считает Осипова.

Активисты ОНФ обратились в министерство здравоохранения, чтобы выяснить, какие меры будут приниматься для обеспечения качественной медпомощи жителям Прионежского района и в какой форме будет производиться учет мнения граждан при реорганизации местной ЦРБ.

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