"В Суоярвском районе Карелии нет запасов топлива, котельные работают с колес"

Представители Общероссийского народного фронта в Карелии побывали с рейдом в Суоярвском районе, жители которого пожаловались на холод в квартирах.

По данным пресс-службы движения, проверка показала, что из-за некачественной подготовки к отопительному сезону район испытывает серьезные проблемы с запасом топлива для котельных и с сетями теплоснабжения.

Как выяснили общественники, вплоть до начала отопительного сезона котельные не были обеспечены ни дровами, ни углем. На сегодняшний день запаса топлива в районе нет, котельные работают "с колес". В результате жители поселка Поросозера уже дважды оставались без тепла – местная котельная, отапливаемая дровами, останавливалась.

"Практически все поселки Суяорвского района находятся в зоне риска. Запаса дров вопреки существующему порядку подготовки к отопительному сезону не создано, в ряде котельных дров хватает лишь на три-пять дней. Основная часть котельных района находится в собственности или в аренде ООО "Карелэнергоресурс". Данное предприятие не смогло наладить отношения с поставщиками дровяной древесины, а причина этому – долги за ранее поставленные ресурсы. <…> Считаю, что правительству необходимо жестко разобраться в данном вопросе и спросить с руководителей теплоснабжающей организации за такую подготовку к зиме и такую "хозяйственную» деятельность", – сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии Виталий Федотов.

По его словам, ООО "Карелэнергоресурс" не оплатило задолженность за поставку дров и выработку теплоэнергии за прошлый отопительный сезон и вынужден поставлять дрова и щепу из Вологды.

Как отметил Федотов, в городе Суоярви ситуация с отоплением несколько иная. Основная котельная ООО "ПитерПит" работает на смеси торфа и щепы, остальные небольшие котельные, их более десятка, - на дровах и угле. Вместе с тем много теплосетей находится также в аренде ООО "Карелэнергоресурс", которое не оплатило тепловую энергию генерирующим организациям за прошлый отопительный период. При этом собираемость по тарифу за тепло в районе составляет 92%.

"Ни население, ни муниципалитет не имеют задолженности перед теплоснабжающей организацией", – рассказал Виталий Федотов.

Так, жители домов на улице Идрисова неоднократно жаловались на то, что магистраль отапливает больше улицу, чем жилой фонд. На отдельных участках теплотрассы утеплитель разрушен и потерял свои эксплуатационные свойства. Активисты ОНФ обнаружили в Суоярви несколько оголенных участков сетей.

"Безобразное состояние надземных магистральных теплосетей в Суяорви и отсутствие запаса топлива в котельных говорят о том, что теплоснабжающая организация вообще не занималась подготовкой к отопительному сезону. Чего ждут региональные власти, в полномочия которых входит обеспечение населения теплоснабжением? Местная администрация сигнализировала об этих проблемах накануне сезона. А сегодня морозы чуть посильнее ударят, встанет все", – добавил Федотов.