Онкоцентр откроется в Сортавальском районе, заявил глава Карелии

Центр амбулаторной онкологической помощи откроется летом при Сортавальской ЦРБ – в самой большой районной больнице Карелии, сообщил Артур Парфенчиков.

Сегодня в ходе прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о реализации нацпроекта "Здравоохранение" в республике.

По словам Артура Парфенчикова, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в республике открываются центры амбулаторной онкологической помощи, целью открытия которых является ранняя диагностика онкологических заболеваний и приближение специализированной онкологической помощи к жителям районов.

Такие онкоцентры уже открыты в Костомукше и в Сегеже, и они, по словам главы, показали свою эффективность: тысячи людей получили здесь помощь онкологов, улучшилась выявляемость заболеваний на ранних стадиях, нескольким десяткам пациентов не пришлось ехать в Петрозаводск для прохождения химиотерапии.

Во время прямой линии к главе республики обратилась жительница Сортавалы, которая рассказала, как тяжело онкобольные переносят поездки в диспансер в Петрозаводск, и попросила помочь в решении вопроса с доступностью лечения для таких тяжелых больных.

"В Сортавале мы откроем центр амбулаторной онкологической помощи в опережающем порядке - уже к лету следующего года. На ремонт помещений под центр из бюджета республики выделили 10 млн рублей. Здесь будут кабинет химиотерапии, новый эндоскопический кабинет. Еще в 2020 году для больницы был приобретен томограф, в ближайшее время планируется приобретение современного эндоскопического оборудования. Кадры для работы в центре также подготовлены – это три онколога, пять эндоскопистов и химиотерапевт, который приехал на работу в Карелию из Белоруссии".

Также глава Карели сообщил, что именно в Сортавале будет организовано первое в республике отделение онкологической реабилитации – дневной стационар для пациентов, прошедших лечение по поводу онкологических заболеваний.

Также на прямую линию поступил вопрос о ремонте онкодиспнсера в Петрозаводске: когда он будет решаться?

На что глава Карелии ответил, что на ремонт онкологического диспансера в Петрозаводске требуется 8 млрд рублей, это огромная сумма. И этот вопрос сейчас прорабатывается.

Напомним, что Сортавальскую больницу год назад возглавил хирург, экс-главный онколог Карелии Александр Романов, поэтому онкоцентр будет в надежных руках.