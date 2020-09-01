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ООО "Кит.СЛК": расценки на печать агитационных материалов

Новости. Экономика
10:13, 02 Сентября 2020
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ООО "Кит.СЛК" публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью "Кит.СЛК", ИНН 1003103253, Юр. адрес: 186220, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, пр. Калинина, дом 7, квартира 27 публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета Сортавальского городского поселения первого созыва в период избирательной кампании, которые состоятся 08 ноября 2020 года.

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