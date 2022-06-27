ООО «Люди медиа» публикует стоимость изготовления материалов для проведения предвыборной агитации

ООО «Люди медиа» публикует сведения о расценках на изготовление агитационных материалов на выборах, которые состоятся 11 сентября 2022 года.

В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах Главы Республики Карелия, назначенных на 11 сентября 2022 года

Цена зависит от тиража, цветности, плотности и фактуры исходного материала, сложности и срочности.

Реквизиты:

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4, к.3 лит.А, помещ. 1-Н помещ.192, ИНН 7813655327, КПП 781301001, ОГРН 1217800109680, р/с 40702810355000051272, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653, наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

e-mail: media-people@bk.ru

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