В Петрозаводске ликвидировали опасную горку

На улице Речной в карельской столице была ликвидирована опасная горка.

В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило сообщение от горожан, что на улице Речной дети катаются с горы, которая выходит на дорогу.

Информацию незамедлительно передали обслуживающей организации, которая обработала горку противогололёдными материалами.

Опасная горка была ликвидирована, но не исключено, отметили в городской ГИБДД, что после ближайшего снегопада дети снова ее раскатают.



Госавтоинспекция обращает внимание родителей, что дети, съезжая с подобных горок, рискуют попасть под колеса проезжающих автомобилей.

Дорожные полицейские просят взрослых контролировать досуг детей и объяснить им правила безопасности во время зимних прогулок.



Стихийные горки, выходящие на дорогу, опасны, напомнили в ГИБДД.

Об опасных горках, выходящих на проезжую часть, горожан просят сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44 или в ЕДДС по телефону 051.