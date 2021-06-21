Опасная свалка появилась на берегу Онежского озера в Петрозаводске (ВИДЕО)

Горожане обнаружили на Зареке свалку пластика и картона.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото и видео захламленной территории, находящейся рядом с Онежским озером, недалеко от улицы Ригачина. Проезд к озеру заставлен упаковками спрессованного пластика, полиэтилена, картона. Причем территория хранения мусора, собранного раздельно, не огорожена. Читатели назвали это место у озера помойкой.

«В жаркие выходные искали место, где погулять в Петрозаводске на берегу озера. И в 20-ти минутах ходьбы от центра нашли вот этот ужас! Куда смотрит Минприроды Карелии? Или там могут только фотоловушками людей с шинами у помоек ловить на штрафы? А тут неприкасаемое предприятие? Причем это не закрытая территория, а городской проезд к озеру. Одна искра и Зарека задохнется от продуктов горения этой свалки!» - пишут петрозаводчане.

Ранее виновных в свалке мусора в Петрозаводске сняли на видео.