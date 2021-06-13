Виновных в свалке мусора в Петрозаводске сняли на видео

Очевидец опубликовал видеозапись, как в Петрозаводске неизвестные выбрасывают огромные мешки мусора рядом с пустыми контейнерами.

Видео размещено на странице «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

По словам автора, мусорная площадка находится по адресу ул. Сулажгорская, д. 4 корп. 4.

На записи видно, как несколько человек, приехавшие на автомобиле с прицепом, выбрасывают мешки на контейнерной площадке. Камера зафиксировала госномер машины.

«У жителей дома шок от происходящего. При наличии пустых контейнеров, так выбрасывать мусор», — написал очевидец.

Это видео вызвало бурную реакцию посетителей паблика.

«Вот уроды! Свиньи!», — прокомментировал один из подписчиков.