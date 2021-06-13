Реклама на сайте
Прислать новость
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
13.06.2021 15:00
Симптомы коронавируса изменились из-за мутаций
13.06.2021 21:40
«Сильный толчок лодки при повороте»: названа предварительная причина трагедии на озере в Карелии, где погибла целая семья
13.06.2021 15:41

Виновных в свалке мусора в Петрозаводске сняли на видео

Новости. Общество
09:58, 14 Июня 2021
фото: «Живой Петрозаводск» Вконтакте

Очевидец опубликовал видеозапись, как в Петрозаводске неизвестные выбрасывают огромные мешки мусора рядом с пустыми контейнерами.

Видео размещено на странице «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

По словам автора, мусорная площадка находится по адресу ул. Сулажгорская, д. 4 корп. 4.

На записи видно, как несколько человек, приехавшие на автомобиле с прицепом, выбрасывают мешки на контейнерной площадке. Камера зафиксировала госномер машины.

«У жителей дома шок от происходящего. При наличии пустых контейнеров, так выбрасывать мусор», — написал очевидец.

Это видео вызвало бурную реакцию посетителей паблика.

«Вот уроды! Свиньи!», — прокомментировал один из подписчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-06-14 10:32:13
Был тут вчера на Л. Чайкиной 2 , вот это срач так срач вокруг помойки . И всех то это устраивает :)
кир
2021-06-14 10:18:37
Наши люди всегда такими были, - лениво сказал кот и пошел спать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»