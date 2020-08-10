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Опекунам станет проще получить пособия

Новости. Общество
21:05, 10 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, все данные будут занесены в единую информационную систему соцобслуживания.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник об упрощении процедуры оформления социальной поддержки опекунами, пишет ТАСС.

"Правительство упростило процедуры оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны, речь идет о несовершеннолетних детях и людях с инвалидностью", – сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что "раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку, опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он может это сделать дистанционно".

"До конца этого года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в единую государственную информационную систему социального обслуживания", – сказал председатель правительства.

Он уточнил, что банк данных будет содержать сведения о гражданах, лишенных родительских прав, что "позволит защитить детей и тех, от имени кого действует опекун, а также исключить возможные злоупотребления, в том числе при продаже квартиры и совершении других юридически значимых действий".

"Кроме того, в систему будут внесены сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку, в первую очередь на получение квартиры за счет государства", – подчеркнул Мишустин.

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