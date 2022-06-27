Оперативная служба Петрозаводска предупредила об угрозе скопления вредных веществ в воздухе

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска обратилась к жителям города с предупреждением о возможном скоплении вредных примесей в атмосферном воздухе из-за погоды.

Сообщение размещено на официальной странице ЕДДС Вконтакте.

Служба ссылается на прогноз Карельского Гидромтцентра.

«В ночные и утренние часы в период 30 июня по 03 июля 2022 года на территории Республики Карелия ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

К таким метеорологическим условиям относится, в том числе ослабление ветра и штиль. Это препятствует перемешиванию слоев атмосферы и может способствовать накоплению загрязняющих веществ.