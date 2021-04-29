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Оплатите счета за воду перед поездкой на дачу — выиграйте подарочный сертификат

Новости. Общество
13:03, 30 Апреля 2021
фото: © «РКС-Петрозаводск»
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Уже через несколько недель, на майских праздниках, многие петрозаводчане откроют дачный сезон.

«РКС-Петрозаводск» напоминает, что не стоит копить долги и откладывать оплату коммунальных услуг.

Специально для тех, кто планирует покинуть город в ближайшее время, АО «ПКС-Водоканал» совместно с ООО «КРЦ» организовали акцию «Весна без долгов». Принять участие в акции смогут все потребители услуг водоснабжения и водоотведения (собственники и наниматели жилья). Условия участия просты: если у вас есть долг за услуги водоснабжения и водоотведения, его необходимо погасить до 1 июня.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел, призы — подарочные сертификаты в один из торговых центров города.

О выигрыше победители акции будут уведомлены: сотрудники «РКС-Петрозаводск» оповестят счастливчиков по телефону.

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте АО «ПКС-Водоканал» pks-vodokanal.ru.

Оплатить счета клиенты могут дистанционно, с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн или через официальный сайт ООО «КРЦ» www.крц10.рф.

Другие способы оплаты счетов:
• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
•  В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков
•  В отделениях АО «Почта России»

Платите за коммунальные услуги вовремя и не упустите возможность принять участие в акции!

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Комментарии

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кир
2021-04-30 13:29:11
Не так, - сказал обычно вежливый кот. Не подарки нужны, а мордой в грязь, в песок. Чтобы надолго запомнили должники.
Гость
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