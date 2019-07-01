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Новости. Политика
11:56, 01 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Оппозиционные партии в Карелии объединились против законопроекта правительства о монетизации льгот

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Представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" обсудили совместные действия, как не допустить принятия в Карелии законопроекта о монетизации льгот, который ущемляет права жителей республики.

Оппозиционные партии в Карелии решили объединить усилия по недопущению принятия законопроекта правительства, внесенного в парламент премьер-министром Александром Чепиком, который предусматривает замену льгот на услуги ЖКХ для ветеранов труда и сельских педагогов незначительными фиксированными выплатами. На встрече представителей региональных отделений КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" была выработана единая позиция и план совместных действий в борьбе против решения властей сэкономить на тех, кто получает социальную помощь.

На встрече отметили, что правительство специально выбрало для "реформы" летний период – отпуска, дачи, - видимо, надеясь, что законопроект в этом случае не создаст много шума.  Однако сама суть его такова, что коснется тысяч жителей республики, которым станет гораздо тяжелее выживать в наше непростое время. Мы прекрасно знаем, что эти выплаты, которые даже сейчас не перекрывают льготу, потом еще годами никто не будет индексировать. И это не единственная норма в законопроекте, которая, даже на первый взгляд, ухудшает положение ветеранов труда и сельских педагогов. Это значит, что нужно провести большую информационную работу – рассказать людям, чем грозит монетизация льгот.

Депутаты от КПРФ, СР и Яблока в Заксобрании будут голосовать против законопроекта. Кроме этого, подготовят совместные поправки, которые предусматривают сохранение всех льгот и увеличение единовременной  выплаты ветеранам труда с 700 до 1000 рублей в месяц с ежегодной индексацией на уровне инфляции.  

В районах республики и Петрозаводске начался сбор подписей против антинародного законопроекта. 11 июля оппозиционные партии готовятся провести митинг против ущемления социальных прав жителей Карелии.

На сегодняшний день уже несколько общественных организаций высказались против законопроекта о монетизации льгот. В частности, свое несогласие высказала Ассоциация сельских школ Карелии, объединяющая сельских педагогов. 

Если "Единая Россия" в Заксобрании Карелии воспользуется своим большинством и, наплевав на своих избирателей, примет этот антисоциальный закон, оппозиционные партии будут обращаться в Конституционный суд.

Подробнее о законопроекте читайте здесь.

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Комментарии

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елпидифор
2019-07-01 15:44:03
zanoza, мне искренне вас жаль в такой наивности, хотя я не приемлю профи-троллей вроде Кира. Эти ребята- "оппозиционеры" действительно клоуны и им позволено протестовать в строго отведенных рамках только для того, чтобы в стране была видимость демократии. В такой "оппозиции" им жить вольготно, безбедно и безопасно.
кир
2019-07-01 13:58:29
Ульянов с простым лицом, без мыслей и желания работать в бизнесе юристом, хорошо пристроился. Не смешите моего кота.
zanoza
2019-07-01 14:14:16
кир, не надо завидовать! Ты ведь тоже всю жизнь приспосабливался, но тебе повезло меньше! Не позорь своего кота, он ,в отличие от тебя, помалкивает!
кир
2019-07-01 15:13:05
zanoza, точно - дура. :)
zanoza
2019-07-01 15:23:22
кир, ты думаешь если других будешь в ранг дураков (дур)возводить, так сам за умного сойдёшь?
однозначно
2019-07-01 13:46:30
Да не смешите. Какая оппозиция ? Ладно там это яблоко с 1/2 землекопами, которые всегда против всего. А эти то ряженые коммунисты с есерами куда лезут. Как в Москве скажут, так и будет. Устроили тут клоунаду. Диагноз : дармоеды за казенный счет
zanoza
2019-07-01 13:54:33
однозначно, так если мы их поддержим, так и оппозиция станет сильной! Эту оппозицию для того и уничтожали чтобы творить антинародные и антиконституционные беззакония!
инвесторбойца
2019-07-01 13:38:28
Худилайнен уничтожил в Карелии оппозицию, а Чепик решил ее возродить
zanoza
2019-07-01 13:44:55
инвесторбойца, нет худа без добра :)
zanoza
2019-07-01 12:06:00
Ну наконец-то ! Аппозиция крепчает! И нам , тем кого решили ободрать, это даже очень на руку!
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