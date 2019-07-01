Оппозиционные партии в Карелии объединились против законопроекта правительства о монетизации льгот

Представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" обсудили совместные действия, как не допустить принятия в Карелии законопроекта о монетизации льгот, который ущемляет права жителей республики.

Оппозиционные партии в Карелии решили объединить усилия по недопущению принятия законопроекта правительства, внесенного в парламент премьер-министром Александром Чепиком, который предусматривает замену льгот на услуги ЖКХ для ветеранов труда и сельских педагогов незначительными фиксированными выплатами. На встрече представителей региональных отделений КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" была выработана единая позиция и план совместных действий в борьбе против решения властей сэкономить на тех, кто получает социальную помощь.

На встрече отметили, что правительство специально выбрало для "реформы" летний период – отпуска, дачи, - видимо, надеясь, что законопроект в этом случае не создаст много шума. Однако сама суть его такова, что коснется тысяч жителей республики, которым станет гораздо тяжелее выживать в наше непростое время. Мы прекрасно знаем, что эти выплаты, которые даже сейчас не перекрывают льготу, потом еще годами никто не будет индексировать. И это не единственная норма в законопроекте, которая, даже на первый взгляд, ухудшает положение ветеранов труда и сельских педагогов. Это значит, что нужно провести большую информационную работу – рассказать людям, чем грозит монетизация льгот.

Депутаты от КПРФ, СР и Яблока в Заксобрании будут голосовать против законопроекта. Кроме этого, подготовят совместные поправки, которые предусматривают сохранение всех льгот и увеличение единовременной выплаты ветеранам труда с 700 до 1000 рублей в месяц с ежегодной индексацией на уровне инфляции.

В районах республики и Петрозаводске начался сбор подписей против антинародного законопроекта. 11 июля оппозиционные партии готовятся провести митинг против ущемления социальных прав жителей Карелии.

На сегодняшний день уже несколько общественных организаций высказались против законопроекта о монетизации льгот. В частности, свое несогласие высказала Ассоциация сельских школ Карелии, объединяющая сельских педагогов.

Если "Единая Россия" в Заксобрании Карелии воспользуется своим большинством и, наплевав на своих избирателей, примет этот антисоциальный закон, оппозиционные партии будут обращаться в Конституционный суд.

Подробнее о законопроекте читайте здесь.