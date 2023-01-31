«Вопрос серьезный, но домашняя работа оппозицией не сделана»

Законодательное собрание Карелии не стало обсуждать ситуацию с повышением тарифов ЖКХ

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов предложил включить в повестку дня сегодняшнего заседания Законодательного собрания Карелии вопрос о мерах, которые принимает республиканское правительство для снижения тарифной нагрузки на население. По словам Ульянова, жители республики пишут президенту и высказывают свое негодование ростом тарифов на услуги ЖКХ.

«Рост тарифов на тепло для жителей приладожских районов является очень существенным, и опять с декабря повысился, – поддержал коллегу-коммуниста депутат от «Справедливой России» Александр Федичев. – К нам обращаются десятки и сотни граждан приладожских районов, эта проблема действительно насущна».

Однако большинство парламентариев проголосовало против обсуждения ситуации с повышением коммунальных тарифов на февральской сессии. Как считают депутаты от «Единой России», этот вопрос не был заранее подготовлен.

«Вопрос тарифного регулирования действительно серьезный, но домашняя работа нашими оппозиционными фракциями не сделана», – заявил на заседании «единоросс» Леонид Лиминчук.

Напомним, в минувшее воскресенье в Петрозаводске прошел коммунистический митинг против повышения коммунальных тарифов. На него пришли около 80 человек.