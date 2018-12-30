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Новости. Политика
10:41, 30 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов, Столица на Онего

"Оправдание Девлета Алиханова могло бы стать одним из самых важных событий уходящего года для российской судебной системы"

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Политолог Олег Реут – о беспрецедентной ситуации с отменой оправдательного приговора Девлету Алиханову.

"Президиум Верховного суда РФ отменил вынесенное тремя неделями ранее решение об оправдании карельского предпринимателя Девлета Алиханова, осужденного в Петрозаводске в ноябре 2017 года. Сложившаяся ситуация сама по себе абсолютно беспрецедентная, - считает политолог Олег Реут. - В современной российской истории не было такого казуса, когда Президиум ВС пересматривал бы своё же решение (тем более в сторону ужесточения), да еще за столь короткий промежуток времени.

Но не менее нетипичным является и поведение оправданного. Алиханов не предпринял попытку выехать за пределы страны или временно "затеряться" на просторах огромной родины. Он не заявил о желании добиваться наказания в отношении тех, кто проводил следствие и поддерживал гособвинение. Напротив, проведший под стражей три года и десять месяцев предприниматель сообщил, что никогда не сомневался в своей правоте и до последнего считал, что суд – пускай и самый-самый высокий – способен разобраться в одном, отдельно рассматриваемом уголовном деле.

Идеализм Алиханова заслужил искреннее уважение. Он не обозлился на мир и на его отдельных представителей. Он показал, что человек может быть сильнее самых страшных обстоятельств, в которые его помещает судьба (и чья-то воля). Пусть это не покажется пафосным, но Алиханов выступил выразителем высоких общественных ожиданий в отношении судебной системы. Огромное количество россиян искренне верят, что действительно независимая судебная власть способна произвести кардинальные социальные изменения".

Подробнее – в материале Олега Реута.

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