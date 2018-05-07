ОПРОС: Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?

В продаже перед Днем Победы появляется огромное количество товаров с символикой 9 мая, вплоть до шоколадных орденов Великой Отечественной войны. Решили узнать, как вы к этому относитесь.

Недавно в сетевых магазинах Петрозаводска появились в продаже конфеты с изображением ветерана без головы, а ранее в качестве сувенирной продукции с символикой Победы поступилил на прилавки шоколадные ордена и медали, пилотки…

Решили узнать у вас: Как вы относитесь к продаже товаров с символами Победы?

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