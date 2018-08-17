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Новости. Общество
10:05, 17 Августа 2018

ОПРОС: Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?

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Специалисты подсчитывают стоимость реконструкции сгоревшей в Карелии Успенской церкви.

После полного остывания пожарища специалистам удалось более детально оценить степень повреждения Успенской церкви, которую 10 августа сжег петрозаводский подросток.

Несмотря на то, что памятник практически полностью уничтожен огнем, почти 17 венцов алтарного прируба и некоторые обугленные конструктивные элементы сохранили ценнейшую информацию об аутентичных приемах и технологиях, использовавшихся при строительстве церкви, что с учетом имеющихся данных научной фиксации памятника говорит в пользу возможности максимально достоверного и научно обоснованного воссоздания Успенской церкви.

В ближайшее время специалисты должны назвать стоимость восстановления церкви. Пока называются суммы от 80 млн до 250 млн рублей.

Как вы считаете, кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2018-08-17 11:47:54
РПЦ? Что за бред?
Беня
2018-08-17 11:26:48
Кто....Кто... Американцы :) :)
Гость
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Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


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