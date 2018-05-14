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Новости. Общество
10:09, 14 Мая 2018
фото: от читателя

ОПРОС: Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?

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В сети растет число сообщений о неубранных мусорных площадках и стихийных свалках.

В частности, в Петрозаводске отмечаются факты разбросанного мусора на придомовых территориях и вблизи контейнерных площадок. Свидетельства и фотофакты подобных инцидентов жители Карелии размещают в сети.

С 1 мая в Петрозаводске вывоз твердых бытовых отходов по договорам с ООО "Автоспецтранс" осуществляют три мусоровывозящие компании: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "Экоград-Петрозаводск".

Директор ООО "Автоспецтранс" заявил, что по республике в целом удалось наладить своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. А их содержанием должны заниматься управляющие компании.

А как вы считаете, кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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dgin
2018-05-14 10:43:43
Чиновники не умеющие работать .
User
2018-05-14 10:36:51
Кто, кто?! Обама. Больше некому.
Сергей
2018-05-14 10:19:32
Менеджер Мирошник и Петросовет, который вообще не у дел во главе с Боднарчуком!!! Избрали, блин, деревья сажать!!!
Гость
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Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


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