ОПРОС: Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?

В сети растет число сообщений о неубранных мусорных площадках и стихийных свалках.

В частности, в Петрозаводске отмечаются факты разбросанного мусора на придомовых территориях и вблизи контейнерных площадок. Свидетельства и фотофакты подобных инцидентов жители Карелии размещают в сети.

С 1 мая в Петрозаводске вывоз твердых бытовых отходов по договорам с ООО "Автоспецтранс" осуществляют три мусоровывозящие компании: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "Экоград-Петрозаводск".

Директор ООО "Автоспецтранс" заявил, что по республике в целом удалось наладить своевременный вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. А их содержанием должны заниматься управляющие компании.

А как вы считаете, кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?

Проголосовать можно здесь.