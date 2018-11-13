ОПРОС: Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?

В Петрозаводске из-за угрозы обрушения крыши закрыли реконструированный несколько месяцев назад детский сад.

В День народного единства, 4 ноября, в Петрозаводске закрыли детский сад №53 на улице Ленинградской, 6-б, который был открыт после реконструкции 6 марта 2018 года.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей.

Как прокомментировали ситуацию в городской мэрии: "На основании полученной 2 ноября информации о возможной перегрузке несущей конструкции здания было принято решение о временной приостановке работы детского сада №53 на улице Ленинградской. Необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации".

Как выяснилось, должностные лица правительства Карелии еще месяц назад знали об угрозе обрушения кровли.

На сегодняшний день воспитанники распределены по другим детсадам, воспитателям подыскивают новое место работы.

В прокуратуру направлены обращения с просьбой разобраться в ситуации.

Как вы считаете: Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?

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