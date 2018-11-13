Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:54, 13 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

ОПРОС: Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?

Загрузка...

В Петрозаводске из-за угрозы обрушения крыши закрыли реконструированный несколько месяцев назад детский сад.

В День народного единства, 4 ноября, в Петрозаводске закрыли детский сад №53 на улице Ленинградской, 6-б, который был открыт после реконструкции 6 марта 2018 года.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей.

Как прокомментировали ситуацию в городской мэрии: "На основании полученной 2 ноября информации о возможной перегрузке несущей конструкции здания было принято решение о временной приостановке работы детского сада №53 на улице Ленинградской. Необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации".

Как выяснилось, должностные лица правительства Карелии еще месяц назад знали об угрозе обрушения кровли.

На сегодняшний день воспитанники распределены по другим детсадам, воспитателям подыскивают новое место работы.
В прокуратуру направлены обращения с просьбой разобраться в ситуации.

Как вы считаете: Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?

Ответить на вопрос можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
11.11.2018, 11:43
Супруги пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле
09.11.2018, 09:03
Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Расследование
Что это, если не коррупция? 8
Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями.
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 6
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 9
07.11.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:22
Без политики
Как Наташка бражку ставила
Очередной шедевр Натальи Ермолиной, пост, навеянный детскими воспоминаниями о том, что "девушка с алкоголем намного симпатичней в глазах мужчины".
Жертвы неполного рабочего дня 3
02.11.2018 12:04
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
12.11.2018 10:08
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»