Опрос показал, что почти 40% жителей Карелии с трудом дотягивает от зарплаты до зарплаты

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter провели опрос среди жителей Карелии и выяснили, достаточно ли им заработной платы.

Из общего числа респондентов 36% сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, еще 39% признались, что на заработанные деньги они живут с большим трудом, а еще 20% пожаловались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть даже ключевые потребности.

Чаще всех о нехватке денег говорили представители рабочего и административного персонала, а также транспортной сферы. Среди тех, кто не испытывают никаких материальных проблем, преобладают сотрудников банков, ИТ-специалистов и строители.

Участники опроса также рассказали, куда уходят деньги и на чем приходиться экономить.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".