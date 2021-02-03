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Опрос показал, что почти 40% жителей Карелии с трудом дотягивает от зарплаты до зарплаты

Новости. Общество
14:45, 04 Февраля 2021
фото: pixabay
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Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter провели опрос среди жителей Карелии и выяснили, достаточно ли им заработной платы.

Из общего числа респондентов 36% сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, еще 39% признались, что на заработанные деньги они живут с большим трудом, а еще 20% пожаловались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть даже ключевые потребности. 

Чаще всех о нехватке денег говорили представители рабочего и административного персонала, а также транспортной сферы. Среди тех, кто не испытывают никаких материальных проблем, преобладают сотрудников банков, ИТ-специалистов и строители.

Участники опроса также рассказали, куда уходят деньги и на чем приходиться экономить.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лямку тянем
2021-02-04 16:13:32
Им же ,верхам, трудно ,ведь сэкономить на дворец в Геленджике скольких нужно "попросить" не просить!?
Мы понимаем! Наша задача : передачки носить и ждать...
Изя
2021-02-04 15:35:51
" люди-вы лохи" , так говорит про вас видный деятель , спите дальше :)
zanoza
2021-02-04 15:02:45
Ну так если за чертой бедности в стране более 20 млн.человек, так откуда же взяться богатым. Богатые у нас те кто у кормушки,но таких менее 3 %, остальные крутятся как могут.
бюджет
2021-02-04 15:02:09
Зато скоро до чего то дотянет.......
Гость
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