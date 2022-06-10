Опрос руководителей предприятий показал, как бизнес оценивает перспективы промышленности Карелии

Руководители большинства предприятий Карелии прогнозируют сохранение стабильной работы своих компаний в третьем квартале 2022 года.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса директоров предприятий.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, прогнозируется сохранение достигнутых показателей на 85% предприятий. Еще 15% компаний ожидает рост производства.

В добыче полезных ископаемых улучшения показателей прогнозирует 17% компаний. Еще 83% ожидает сохранение стабильной работы в третьем квартале.