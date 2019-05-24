09:13, 24 Мая 2019
ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Информация о низких зарплатах в стоматологии ООО "Улыбка" не соответствует действительности
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В стоматологии ООО "Улыбка" в Петрозаводске не проводилась проверка трудовой инспекции.
Трудовая инспекция Карелии не проводила проверку в стоматологии ООО "Улыбка" в Петрозаводске. Проверка прошла в другом городе республики в компании с аналогичным названием. Именно там были выявлены нарушения Трудового кодекса РФ.
Редакция "Столицы на Онего" приносит свои извинения стоматологии "Улыбка".
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