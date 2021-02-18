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Оптимизация и модернизация приведут к сокращению работающего населения Карелии: прогноз

Новости. Общество
15:01, 19 Февраля 2021
фото: pixabay
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Количество занятых в экономике жителей Карелии за 3 года сократится на 2,9% из-за технического перевооружения предприятий и сокращения мест в бюджетной сфере.

Об этом говорится в "Прогнозе баланса трудовых ресурсов Республики Карелия 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы", составленном Управлением труда и занятости.

"В результате модернизации (реструктуризации) производства, применения современных трудосберегающих технологий, а также оптимизации количества неэффективных рабочих мест в бюджетной и социальной сферах, численность населения, занятого в экономике, к 2023 году снизится на 2,9% по сравнению с отчетным 2019 годом", - сказано в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-02-19 15:21:40
В моем квартале многие пацаны не работают изначально и как-то живут. Да и здесь давидка с оффом тоже не работают и не голодают. Даже интернет есть как и у пацанов моего квартала. Удивительное время.
Гость
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