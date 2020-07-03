Опубликован обновленный текст Конституции

"Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года", – говорится в документе.

Всего в Конституцию внесены 206 поправок, пишет издание "РИА Новости".



Ключевые из них касаются социальных вопросов. Они гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год, а также обеспечивают реализацию принципов социального партнерства в сфере трудовых отношений.



Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.



Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).