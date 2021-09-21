Опубликован список населенных пунктов Карелии, где устанавливают зарядки на электромобилей

Министерство региональной политики Карелии объявило об установке первых зарядных станций для автомобилей с электродвигателями в ряде городов и поселков республики.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Два устройства мощностью 22 кВт уже работают в Петрозаводске на подземной парковке ТРЦ «Лотос Plaza» и у ресторана «Фрегат». Еще одна установлена в Олонце, в горном парке «Рускеала» и в поселке Рауталахти.

«Теперь из Санкт-Петербурга до Петрозаводска доехать на электрокаре не составит труда», — сообщили в министерстве.

В ближайшее время зарядные станции появятся в Медвежьегорске, Сегеже и Кеми.

В министерстве отметили, что устройства для зарядки электромобилей устанавливаются по проекту GreenRoad10 суперфиналиста конкурса «Лидеры Карелии — 2019» Романа Ананьева.