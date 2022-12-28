Опубликован список населенных пунктов Карелии, где в 2023 году впервые появится интернет

Минцифры России подвело итоги голосования жителей регионов, в том числе, Карелии по подключению сел и деревень к интернету.

По результатам голосования высокоскоростной интернет проведут в семь населенных пунктов Карелии: п. Лоймола Суоярвского района, п.Новое Машезеро Беломорского района, д. Ряймяля и д. Ууксу Питкярантского района, п.Нелгомозеро Кондопожского района, п.Тоунан Лахденпохского района и п. Плотина Лоухского района.

Подключение будет финансироваться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Он позволит к 2030 году провести Интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек.