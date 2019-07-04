Опубликован список претендентов на должность главы Рослесхоза

Сейчас в правительстве России обсуждаются возможные кандидатуры на пост нового руководителя этого ведомства.

Как известно, председатель российского правительства Дмитрий Медведев с 3 июля освободил от занимаемой должности главу федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), уроженца Петрозаводска Ивана Валентика. Сейчас в правительстве России обсуждаются возможные кандидатуры на пост нового руководителя этого ведомства.

По полученной "Вестями Карелии" информации от источников в самом Рослесхозе, его новым руководителем, вероятно, станет Николай Николаев.

Сегодня он возглавляет комитет ГосДумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Среди возможных назначенцев есть и другие кандидатуры.

Чьи фамилии также называют в списке претендентов на должность главы Рослесхоза, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".