Опубликован список самых опасных для здоровья сфер деятельности в России

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания.
Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых – 46,9% от всех зарегистрированных случаев, пишет RT.
На втором месте – обрабатывающие производства (29,9%).
Далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).
У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.
На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, отметили в ведомстве.
Профессиональные заболевания среди работников чаще всего появляются из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.
В результате у работников возникают, в частности, такие заболевания, как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит.
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