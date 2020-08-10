Опубликован список самых опасных для здоровья сфер деятельности в России

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания.

Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых – 46,9% от всех зарегистрированных случаев, пишет RT.

На втором месте – обрабатывающие производства (29,9%).

Далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).

У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.

На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, отметили в ведомстве.

Профессиональные заболевания среди работников чаще всего появляются из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.

В результате у работников возникают, в частности, такие заболевания, как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит.