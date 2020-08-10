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Опубликован список самых опасных для здоровья сфер деятельности в России

Новости. Общество
20:40, 10 Августа 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в 2019 году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания.

Наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых – 46,9% от всех зарегистрированных случаев, пишет RT.

На втором месте – обрабатывающие производства (29,9%).

Далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).

У работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, Роспотребнадзор зафиксировал 3,5% случаев профзаболеваний.

На остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев, отметили в ведомстве.

Профессиональные заболевания среди работников чаще всего появляются из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химическими веществами.

В результате у работников возникают, в частности, такие заболевания, как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-10 21:18:07
И что?
ПлачУ и ПлАчу
2020-08-10 21:54:56
кир, что-что, в сельское хозяйство все! И здоровы будем и сыты!

А ты без радикулита и геморроя добрее станешь.
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