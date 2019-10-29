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Новости. Общество
17:20, 29 Октября 2019

Опубликована программа "Ночи искусств" в Карелии

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Учреждения культуры Карелии, как обычно, подготовили большую программу из более чем 50 мероприятий, сообщили в Минкультуры Карелии.

Некоторые из них начнутся уже 2 ноября, а завершится акция поздно вечером 3 ноября, накануне празднования Дня народного единства. Вход на многие из событий "Ночи искусств" будет свободным.

В Карелии в акции участвуют театры и музеи Петрозаводска, Карельская филармония, Дом "Кантеле", Национальная библиотека, Центр народного творчества и культурных инициатив, Галерея промышленной истории и др.

Так, в Национальном музее можно будет поучаствовать в викторине, посетить авторскую экскурсию "Калевала" на Театральной площади Петрозаводска", поучаствовать в лекции-диспуте о Зимней войне.

Музей-заповедник "Кижи" будет проводить мероприятия на двух площадках в Петрозаводске – в квартале исторической застройки и на площади Кирова. В "Ночь искусств" посетителям музея представится возможность увидеть музейные фонды, поиграть в карельскую игру кюккя в музейном дворике, пройти с экскурсией по кварталу исторической застройки Петрозаводска. 

Карельская филармония предложит в этот вечер прийти на одну из самых популярных и востребованных своих программ – "Рок-хиты" и проведет необычный перформанс, где живая музыка встретится с изобразительным искусством и виртуальной реальностью.

Подробнее об этих и многих других событиях "Ночи искусств" можно узнать из программы.

Мероприятия акции продлятся в Петрозаводске до 23.00.

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Комментарии

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бюджет
2019-10-29 18:11:30
А где программа по открытию 25 миллионов рабочих мест? Совсем забыли красивые и счастливые обещания?
кир
2019-10-29 18:01:42
Наивно полагал, что по ночам только детей делают. Наши недотёпы опять с Запада слизали поведенческую форму - "ночь искусств". Зачем?
Гость
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