Опубликована программа "Ночи искусств" в Карелии

Учреждения культуры Карелии, как обычно, подготовили большую программу из более чем 50 мероприятий, сообщили в Минкультуры Карелии.

Некоторые из них начнутся уже 2 ноября, а завершится акция поздно вечером 3 ноября, накануне празднования Дня народного единства. Вход на многие из событий "Ночи искусств" будет свободным.

В Карелии в акции участвуют театры и музеи Петрозаводска, Карельская филармония, Дом "Кантеле", Национальная библиотека, Центр народного творчества и культурных инициатив, Галерея промышленной истории и др.

Так, в Национальном музее можно будет поучаствовать в викторине, посетить авторскую экскурсию "Калевала" на Театральной площади Петрозаводска", поучаствовать в лекции-диспуте о Зимней войне.



Музей-заповедник "Кижи" будет проводить мероприятия на двух площадках в Петрозаводске – в квартале исторической застройки и на площади Кирова. В "Ночь искусств" посетителям музея представится возможность увидеть музейные фонды, поиграть в карельскую игру кюккя в музейном дворике, пройти с экскурсией по кварталу исторической застройки Петрозаводска.

Карельская филармония предложит в этот вечер прийти на одну из самых популярных и востребованных своих программ – "Рок-хиты" и проведет необычный перформанс, где живая музыка встретится с изобразительным искусством и виртуальной реальностью.

Подробнее об этих и многих других событиях "Ночи искусств" можно узнать из программы.

Мероприятия акции продлятся в Петрозаводске до 23.00.