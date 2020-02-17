Опубликовано расписание полетов из Петрозаводска в Финляндию

Авиапредприятие "Северсталь" опубликовало расписание рейсов на новый сезон из Петрозаводска, сообщили в правительстве Карелии.

С 1 мая из Петрозаводска можно будет улететь в Хельсинки. Самолет будет летать два раза в неделю – в понедельник и в пятницу.

С 17 мая начнутся рейсы в Симферополь – по средам и воскресеньям. С 1 июня по понедельникам можно будет улететь в

Сочи, а со 2 июня по вторникам – в Анапу.

Подробное расписание смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что почти полмиллиона рублей составит субсидия на оборотный авиарейс "Петрозаводск-Хельсинки".