Опубликовано расписание полетов из Петрозаводска в Финляндию

Авиапредприятие "Северсталь" опубликовало расписание рейсов на новый сезон из Петрозаводска, сообщили в правительстве Карелии.
С 1 мая из Петрозаводска можно будет улететь в Хельсинки. Самолет будет летать два раза в неделю – в понедельник и в пятницу.
С 17 мая начнутся рейсы в Симферополь – по средам и воскресеньям. С 1 июня по понедельникам можно будет улететь в
Сочи, а со 2 июня по вторникам – в Анапу.
Подробное расписание смотрите здесь.
Ранее сообщалось, что почти полмиллиона рублей составит субсидия на оборотный авиарейс "Петрозаводск-Хельсинки".
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