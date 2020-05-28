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Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Карелии во время самоизоляции

Новости. Экономика
09:59, 29 Мая 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Карелии составила 4979 рублей 62 копейки в апреле 2020 года, когда был введен режим самоизоляции.

Это на 3,5% больше по сравнению с мартом.

Такая статистика приведена в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-апрель 2020 года.

Согласно этому документу, потребительские цены на продукты питания в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,9%.

Какие наименования товаров поддорожали больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-05-29 10:14:49
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