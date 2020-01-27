Опубликованы данные о средней зарплате в Карелии по отраслям

Средняя зарплата в Карелии в 2019 году достигла 41716 рублей, но в большинстве сфер экономики и социальной сферы она ниже этого уровня.

Такой вывод следует из инфографики Карелиястата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Республики Карелия за январь-ноябрь 2019 года".

Статистика показывает уровень зарплаты в 19 видах деятельности. Из них в 11 отраслях зарплата ниже средней по Карелии. А где она выше среднереспубликанской, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".