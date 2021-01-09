Опубликованы расчеты, сколько будет стоить строительство жилья в сельской местности в Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии установило стоимость квадратного метра жилой площади для выплат сельским жителям на строительство или приобретение жилья.

Расчеты приведены в приказе главы Минсельхоза Владимира Лабинова.

В 2020 году сельские жители получали социальные выплаты на строительство или приобретение жилья исходя из стоимости 32992 рубля за квадратный метр.

С 1 января эта сумма составляет 34312 рублей.

От чего зависят эти расчеты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".