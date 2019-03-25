Организации в Карелии задолжали работникам свыше 72 млн рублей

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Задолженность по заработной плате в организациях Карелии на 1 марта 2019 года составила 72,3 млн рублей – это на 5,8 млн или на 7,5% меньше, чем в январе, сообщает Карелиястат.
Большая часть всей задолженности (82,5%) приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства в рамках процедуры банкротства.
В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 39,9% приходится на транспорт, 25,9% – на обрабатывающие производства 15,6% – на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 10,3% – на добычу полезных ископаемых.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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