Организации здравоохранения, ЖКХ и дорожники задолжали в бюджет Карелии больше 94 млн рублей

Правительственная комиссия по мобилизации дополнительных доходов в консолидированный бюджет Карелии подвела итоги работы с крупными должниками.

В правительстве Карелии состоялось заседание комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики, сообщает Минфин.

В ходе заседания была рассмотрена информация по девяти налогоплательщикам-недоимщикам, общая задолженность в бюджет по которым составила порядка 94 млн рублей. В числе недоимщиков рассмотрены организации в сфере здравоохранения, дорожного хозяйства, а также жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

В частности, рассмотрено состояние расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ГБУЗ "Калевальская ЦРБ" и "Лоухская ЦРБ". Учреждения имеют текущую задолженность 4 млн рублей и 5,7 млн рублей соответственно. Комиссией принята к сведению информация руководителей учреждений об образовании задолженности в связи с отсутствием окончательных расчетов со стороны ФОМС по Карелии и намерениях проведения расчетов с бюджетом в полном объеме до первого июля.

Какие еще предприятия и сколько задолжали в бюджет республики, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".