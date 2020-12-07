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Организация в Карелии задолжала 2 млн в налоговые органы

Новости. Общество
10:57, 08 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев
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В Костомукше приставы собирались арестовать технику организации, которая задолжала 2 млн рублей в налоговые органы, и таким образом удалось вернуть долг в казну, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Костомукше находилось производство о взыскании с организации-должника в пользу налогового органа задолженности свыше 2,1 млн рублей.

Судебный пристав ввел запрет на регистрационные действия в отношении 3 единиц техники иностранного производства.

Руководитель организации был уведомлен о введении запретительных мер в отношении зарегистрированного на праве собственности имущества, а также ему разъяснено, что в случае отсутствия погашения задолженности в полном объеме в установленный действующим законодательством об исполнительном производстве срок, на технику должника будет наложен арест с последующим обращением взыскания на него.

После получения информации должник погасил задолженность в полном объеме в срок.

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