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Новости. Политика
12:22, 13 Июля 2018

Организовано взаимодействие государственных органов и ведомств Республики Карелия при подготовке к муниципальным выборам

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Подписано распоряжение Правительства Республики Карелия об оказании содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов в республике 9 сентября 2018 года.

Согласно этому документу, организовано взаимодействие государственных органов, ведомств и организаций Карелии, а также органов местного самоуправления в целях подготовки и проведения в нашей республике Единого дня голосования 9 сентября 2018 года.

Так, целый ряд ведомств принимает участие в представлении сведений для составления и уточнения списков избирателей, а также оказывает содействие в образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей и в труднодоступных местностях.

"Ростелеком" традиционно обеспечивает бесперебойное функционирование Государственной автоматизированной системы "Выборы", а Национальный банк Карелии и региональное отделение Сбербанка  способствуют открытию счетов избирательных комиссий для осуществления операций со средствами местных бюджетов, выделяемыми на выборы, и специальных избирательных счетов кандидатов.

МЧС вместе с Госкомитетом по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения обеспечивают пожарную безопасность на избирательных участках, а МВД и Росгвардия – общественную безопасность в период проведения и подготовки выборов и охрану помещений для голосования.

Кроме того, документом оговаривается необходимость "оптимального функционирования общественного транспорта" в день выборов и создание условий для голосования лиц с ограниченными возможностями. На это рекомендовано обратить внимание власти на местах вместе с региональными ведомствами.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года в 15-ти районах Карелии пройдут выборы глав поселений – необходимо будет избрать 32 руководителей. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается 613 мандатов. Наконец, в 10-ти районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов.

В сентябрьских выборах смогут принять участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от политических партий.

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