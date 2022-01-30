Оргкомитет фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске объяснил, как будет контролировать масочный режим

Посетители традиционного зимнего фестиваля «Гиперборея», который пройдет 12 февраля в Петрозаводске, будут обязаны носить маски, иначе их оштрафует полиция.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города представитель оргкомитета фестиваля, директор «Городского дома культуры» Владимир Прикуль.

По его словам, организаторы решили отказаться от установки ограждений на территории фестиваля — вход не нее будет свободным. За соблюдением масочного режим проследят полицейские патрули.

Посетители, которые придут без масок, смогут получить их бесплатно у волонтеров, а ведущие культурной программы со сцены в течение праздника будут напоминать о необходимости соблюдения масочного режима.