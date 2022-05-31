Оркестр Павла Когана с дирижером Александром Рудиным и пианистом Дмитрием Маслеевым выступят в Карельской филармонии

Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) и пианист Дмитрий Маслеев дадут единственный концерт на сцене Большого зала филармонии.

За дирижерский пульт встанет народный артист России Александр Рудин. Вместе они представят программу, в которой прозвучат произведения Чайковского и Рахманинова.

Московский государственный академический симфонический оркестр признан авторитетным британским ресурсом Classical TV одним из величайших оркестров мира, а маэстро Павел Коган вошел в десятку лучших дирижеров XX века. Столь именитые артисты смогли приехать на гастроли в Петрозаводск благодаря поддержке Министерства культуры России и уникальной программе Московской филармонии «Всероссийские филармонические сезоны».

Оркестр был создан в 1943 году, и сегодня он является одним из пяти старейших концертных оркестров России. В 1960 году оркестр возглавила Вероника Дударова, за годы работы которой оркестр значительно обогатил репертуар, осуществил записи редко исполняемых произведений, впервые выехал за рубеж на гастроли. Оркестр первым исполнял произведения таких композиторов, как Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, Родион Щедрин, Альфред Шнитке и других.

С приходом в оркестр известного скрипача и дирижера Павла Когана, визитной карточкой коллектива стали грандиозные монографические циклы полных собраний симфонических сочинений величайших композиторов мира. Сегодня оркестр имеет репутацию коллектива, пропагандирующего высочайшие стандарты артистического мастерства, демонстрирующего художественный подход к формированию программ, имеющего широкий круг верных почитателей во всем мире. От концерта к концерту этот замечательный тандем полностью оправдывает свой статус.

Один из самых ярких представителей современного музыкального искусства, дирижер, виолончелист, педагог Александр Рудин, отвечая на вопрос, что он считает своей основной работой, сказал так: «У меня нет «работы», у меня есть дело, которым я занимаюсь... Я не совсем рассматриваю его, как работу, хотя оно приносит деньги, на которые я живу. Я никогда не использую слово «работа» по отношению к своему занятию; я не иду на работу — я иду на репетицию, я иду на концерт».

Пианист Дмитрий Маслеев не только талантлив, но и молод и харизматичен. После своего триумфального выступления на Международном конкурсе имени П. Чайковского в 2015 году, когда молодой артист завоевал I премию и золотую медаль, стал одним из самых востребованных пианистов современности. Началось его сотрудничество с известными оркестрами по всему миру: с Мюнхенским симфоническим оркестром и Симфоническим оркестром Берлинского радио. Дмитрий давал сольные концерты в Парижской филармонии и музее Фонда Louis Vuitton, гастролировал с Филармоническим оркестром Радио Франции под управлением Микко Франка по странам Азии, участвовал в фестивалях в Люцерне, Монтре, Вербье, Ла-Рок-д’Антероне, Бове, Рейнгау, Бад-Киссингене, Руре, Мекленбурге, выступал в Венском концертхаусе с Венским камерным оркестром, в лондонском Кадоган-холле, амстердамском Консертгебау, генуэзском Театре Карло Феличе, Концертном зале Мариинского театра, Большом зале Московской консерватории и на многих других площадках.

Остается добавить, что столь грандиозным выступлением Карельская филармония завершает Х Международный фестиваль «Онего-Классик».