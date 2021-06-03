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«Орланы» отправятся из Лодейного поля в Приладожье Карелии с 5 июня

Новости. Общество
10:30, 04 Июня 2021
фото: © Правительство Карелии

«РЖД» с субботы запускает новый пригородный маршрут «Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала».

В пресс-службе Октябрьской железной дороги напомнили, расписание пригородных поездов, которые будут курсировать в летний период по новому маршруту, увязано по станции Лодейное Поле с электропоездами «Ласточка» Санкт-Петербург — Петрозаводск и Петрозаводск — Санкт-Петербург, а также по станции Сортавала — со скоростными теплоходами «Метеор» Сортавала — Валаам. Это позволит туристам совершить комфортную пересадку и продолжить дальнейшее путешествие. Причем, оформить проездные документы «поезд + «Метеор» можно одной покупкой.

Кроме того, маршрут пригородных поездов проходит через станцию Горный парк «Рускеала», позволяя туристам посетить знаменитый карельский природный объект.

Обслуживать новый пригородный маршрут будут рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» — современные дизель-поезда малой составности отечественного производства, используемые на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле. Поезд также отличается современным дизайном, продуманной эргономикой и повышенным уровнем комфорта для пассажиров.

Для организации пригородного движения на участке Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала Октябрьской железной дорогой проведена большая работа по подготовке путевой и пассажирской инфраструктуры. В том числе был выполнен ремонт и обустроены ретро-платформы на 16 станциях: Салми, Видлица, Ильинская, Иля-Ууксу, Олонец, Алуслампи, Инема, Нурмойла (150 км), Тулокса, Погранкондуши, Койриноя, Харлу, Янисъярви, Сортавала–Центр, Салми-2, Туукса. Также к середине лета будут завершены работы на платформах станций Ляскеля, Рюттю, Леппясилта, Точка на карте, Кааламо, Мегрега, Алалампи. В ходе работ также были учтены все требования для обслуживания маломобильных групп пассажиров на всех вокзалах и станциях.

Приобрести билеты на «Орланы», курсирующие по маршруту Лодейное Поле – Сортавала можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в поезде. Стоимость билета по полному маршруту — 810 рублей.

Ранее РЖД запустили в Карелии уникальный турмаршрут на поезде и «Метеоре» до Валаама.

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Комментарии

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Os
2021-06-04 11:05:03
Точка на карте - хорошее название для остановочного пункта.
Mikko Merimies
2021-06-04 10:51:41
Отличная новость! Особенно для "льготников": "шеститысячные" - это номера пригородных поездов.
Гость
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