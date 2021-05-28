РЖД запустили в Карелии уникальный турмаршрут на поезде и «Метеоре» до Валаама

Первый в России мультимодальный маршрут с использованием водного транспорта связал Москву и Санкт-Петербург с Валаамом.

Сегодня, 29 мая, в Сортавале состоялся торжественный запуск нового ежедневного мультимодального туристического маршрута из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта, сообщается на сайте правительства республики.

Маршрут, связывающий Москву, Санкт-Петербург и Валаам, будет действовать в течение всего лета. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами, а также скоростными водными судами «Метеор».

«Впервые в России в едином модуле совмещается пассажирское железнодорожное сообщение из Москвы и Санкт-Петербурга с водным транспортом до нашей «жемчужины» - Валаама. Важно, что часть мест по социальным ценам будет предоставляться жителям острова и служителям Валаамского монастыря», - сказал глава Карелии на церемонии запуска проекта Артур Парфеников.

Для удобства пассажиров расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы до острова Валаам и в обратном направлении, состыковано с расписанием поездов, прибывающих и отправляющихся на станцию Сортавала и новый остановочный пункт Сортавала-Центр. Время в пути на «Метеоре» составит около часа.

При покупке билета по маршруту Москва – Валаам, Санкт-Петербург – Валаам или Петрозаводск – Валаам с использованием схемы «поезд + «Метеор» будет оформляться единый проездной документ. Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на «Метеор» можно на сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в кассах.

Для организации мультимодального маршрута и пересадки пассажиров с прибывающих поездов на водный транспорт была построена и оборудована низкая железнодорожная платформа Сортавала-Центр, которая находится неподалеку от причала. Стометровая платформа примыкает к железнодорожному пути, другая ее часть служит смотровой площадкой на залив Вакколахти. С нее можно спуститься на пирс и далее пройти на городской причал.

«Для Октябрьской магистрали особенно почетно то, что мы впервые в истории железных дорог России реализуем подобный уникальный проект», - отметил начальник ОЖД Виктор Голомолзин.

«Это наш вклад в развитие внутреннего туризма в России. Уверен, новый туристический маршрут также станет визитной карточкой Карелии, как стал запущенный два года назад «Рускеальский экспресс», - подвел итог заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Стоимость проезда по маршруту Москва - Валаам будет варьироваться от 980 до 3 900 рублей в зависимости от класса обслуживания, времени отправления и экскурсионной программы по Валаамскому монастырю - с обедом или без. Пользоваться «Метеором» на льготных условиях смогут жители и работники Ваалаамского монастыря: для них на судне есть 20 мест, цена за проезд на которые составит 150 рублей, пишет ТАСС.