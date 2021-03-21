"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серийного убийцу, число жертв которого уже перевалило за сотню, встречали в столице Карелии.

В Подмосковье заметили "орского маньяка", которого разыскивают уже 10 лет. О этом сообщили журналисты НТВ в программе "Центральное телевидение".

"Только по подтвержденным данным на его счету семь убитых девушек, по другим почти - 100. О встречах с ним сообщают из Красноярска, Омска, Новосибирска, Питера, Москвы, Петрозаводска. Где скрывается маньяк?" - задаются вопросом журналисты телеканала НТВ.

В середине нулевых Россию сотрясли несколько жестоких убийств. Недалеко от трасс Оренбург — Челябинск и Самара — Оренбург начали находить женские трупы. На представительниц древнейшей профессии, против которых в те годы часто совершались преступления, погибшие похожи не были, пишет "Life.ru".

По информации журналистов НТВ, все убийства происходили примерно одинаково: дальнобойщик Валерий Андреев приостанавливался на остановке, если замечал там одинокую женскую фигуру, предлагал подвести. Кто-то соглашался, кого-то приходилось затаскивать силой. Но конец для всех один – Андрей увозит их в подвал своего гаража. Там он их мучает, насилует и в конце концов убивает…