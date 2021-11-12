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«Осьминожка» заработала – движение по улице Куйбышева в Петрозаводске открылось (ВИДЕО)

Новости. Общество
20:42, 26 Декабря 2021

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Сегодня в Петрозаводске открыли движение по улице Куйбышева и новому участку - улице Михаила Иссерсона.

Как сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, светофоры работают пока в тестовом режиме, дорожную обстановку контролирует ГИБДД.

Глава напоминает, что на новом участке автодороги от проспекта Ленина до набережной Варкауса построили мост через Неглинку и сделали развязку улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.

«Новые магистрали должны разгрузить центр и в будущем обеспечить подъезд к хирургическому корпусу БСМП», - сказал Артур Парфенчиков.

Дорожники просят водителей быть предельно внимательными и аккуратными при движении по маршруту!

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