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Основные нарушения на госзакупках в Карелии связаны с тем, что заказчики пишут в документации

Новости. Экономика
10:42, 16 Июня 2020
фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
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Основные нарушения государственных заказчиков, которые проводят госзакупки у бизнеса в Карелии, связаны с аукционной документацией.

Об этом сообщил заместитель руководителя УФАС по Карелии Михаил Петров на публичных слушаниях об итогах работы антимопонопольной службы за первый квартал 2020 года.

"Значительная часть нарушений со стороны заказчиков касается утверждения аукционной документации: необъективное описание объекта закупки, установление излишних требований к участникам, избыточных требований к товарам, отсутствие обоснования необходимости использования других показателей", - сообщил Петров.

Почему госзаказчики могут ставить дополнительные препоны в аукционной документации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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