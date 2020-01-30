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Особенности аренды дизельных генераторов

Новости. Экономика
08:30, 31 Января 2020
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Приобретение дизель-генератора может помочь справиться с многочисленными проблемами, которые связаны с перебоями или отсутствием электричества.

Только вот не все могут позволить себе такую технику. Поэтому компания "ЭнергоДизель" предоставляет услуги по аренде дизель-генераторных станций разной мощности. Основу парка ДГУ составляют надёжные, производительные и тихие японские агрегаты. Больше информации на сайте energodizel.com.

При помощи аренды ДГУ можно решить немало проблем, связанных с подачей стабильного напряжения на любой объект. Такой услугой пользуются не только предприятия и коммерческие объекты, но и частные лица. Арендуя дизельную электростанцию можно быть уверенными в бесперебойности энергообеспечения. К тому же дизтопливо, используемое для работы таких установок, является достаточно распространенным типом топлива.

К тому же в аренду берётся автономный источник энергии, применение которого не доставит дополнительных расходов и хлопот. Даже сложные условия климата не нарушат отменную работу ДГУ, что позволит рассчитывать на качественное энергообеспечение.

Аренда электростанции выступает выгодным решением проблем стабильного энергоснабжения. Многие организации предоставляют в аренду ДГУ разной мощности с возможностью её наращивания.

Сегодня аренда такого оборудования – это отличная альтернатива покупки нового дорогостоящего агрегата. Речь идёт о более выгодном решении, особенно по сравнению с Лизингом, где потребуется собрать немало бумаг и даже после этого не рассчитывать на положительный результат. Ещё она выгодна в ситуациях, когда есть сомнения в том, что установка будет использоваться на постоянной основе.

Очевидные плюсы аренды ДГУ

Аренда электростанций отличается тем, что человеку не нужно платить за дорогостоящее оборудование большие деньги.

Это оптимальный вариант, если требуется агрегат на определённое время. Причём не предполагаются большие финансовые расходы.

Заказывая аренду ДГУ можно рассчитывать на быструю доставку, а также монтаж и запуск оборудования специалистами компании.

Отсутствие расходов на обслуживание и ремонт ДГУ. Все подобные мероприятия проводят сотрудники арендодателя. Клиенту же предоставляется полностью подготовленная к работе техника.

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