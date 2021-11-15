Остановку транспорта запретят напротив железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Ограничения на площади Гагарина будут действовать один день в январе.

В январе на один день изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска, об этом сообщили в мэрии. Временные ограничения будут действовать на двух участках возле железнодорожного вокзала.



9 января 2022 года с 8.00 до 21.00 на площади Гагарина будет запрещена остановка напротив железнодорожного вокзала. Также на этот период запретят стоянку вдоль дома № 2 от пересечения с улицей Шотмана.



Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.