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Остановку транспорта запретят напротив железнодорожного вокзала в Петрозаводске

Новости. Общество
12:14, 25 Декабря 2021

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Ограничения на площади Гагарина будут действовать один день в январе.

В январе на один день изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска, об этом сообщили в мэрии. Временные ограничения будут действовать на двух участках возле железнодорожного вокзала.

9 января 2022 года с 8.00 до 21.00 на площади Гагарина будет запрещена остановка напротив железнодорожного вокзала. Также на этот период запретят стоянку вдоль дома № 2 от пересечения с улицей Шотмана.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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Комментарии

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nae
2021-12-25 12:54:33
А что за цель ограничений? Ради чего?
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