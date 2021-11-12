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Остановлен водитель, который гнал по трассе в Карелии, словно пьяный

Новости. Происшествия
14:05, 14 Ноября 2021
фото: ГИБДД Карелии

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В Медвежьегорском районе Карелии остановили водителя, который превысил разрешенную скорость а 20 км/ч, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе 32-летний водитель автомобиля Huyndai превысил установленную скорость движения более, чем на 20 км/час. Нарушение зафиксировано автопатрулем.

Нарушитель привлечен к административной ответственности.
Госавтоинспекция напоминает, что даже небольшое повышение скорости приводит к значительному росту риска попадания в аварию.

«Исследования дают прямые доказательства того, что если скорость превышает среднюю скорость в 60 км/час всего лишь на 5 км/час в городе и на 10 км/час за чертой города, этого будет достаточно, чтобы удвоить риск попадания в аварию, что примерно соответствует риску при концентрации алкоголя в крови 0,05 мг/100 мл (предел содержания алкоголя в крови, разрешенный для вождения во многих странах)», - сообщили в ведомстве.

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Комментарии

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кир
2021-11-14 14:32:05
Торопился - хотел быстрее реально стать пьяным.
Гость
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