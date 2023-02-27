Осторожная рысь из нацпарка Карелии поточила когти в День кошек (ВИДЕО)

В Национальном парке «Паанаярви» на севере Карелии напомнили о диком представителе кошачьих в республике.

В паблике национального парка «Паанаярви», расположенного в Лоухском районе Карелии, опубликовали видео с одной из камер наблюдения. В объектив фотоловушки попала рысь — ведущий сумеречный образ жизни осторожный зверь.

«На видео он точит когти, обхватив дерево передними лапами и при этом ещё трётся мордой о кору. Так животное отмечает свою территорию», — объяснили действия рыси в паблике.

В национальном парке напомнили, что в России сегодня, 1 марта, отмечается День кошек.