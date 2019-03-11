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Новости. Культура
15:24, 11 Марта 2019

"Остров открытий" ждёт детей и взрослых

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В день открытия выставки 15 марта музей "Кижи" приглашает на бесплатные экскурсии.

15 марта в выставочном зале музея "Кижи" на ул. Федосовой, 19 открывается интерактивная детская выставка "Остров открытий" из государственного биологического музея имени Тимирязева, г. Москва. 

На выставке "Остров открытий" вы станете исследователями и следопытами! В игровой форме найдёте ответы на многие вопросы. Как узнать по следам медведя, волка или лося? Легко ли с помощью словесного портрета определить динозавра? Могут ли встретиться в природе белый медведь и пингвин? Какие растения едят животных? И всегда ли можно доверять названиям: кто страшнее для животных — росянка или фикус-душитель? 

Для того, чтобы найти ответы на все вопросы, потребуется изучить карту мира и разместить на ней специальные значки, измерить свой рост, увидеть мир глазами бабочки, составить меню для разных животных, разложить предметы по корзинкам, работать почтальоном, складывать кубики так, чтобы получилось изображение скелета и многое другое. 

Уровень сложности заданий рассчитан на детей в возрасте от 6 лет, но в сопровождении родителей выставка доступна и для более юных гостей. 

Приглашаем вас на интерактивные программы с мастер-классами! 

Справки и заявки по тел.: 8 (8142) 79-98-40, 79-98-76.

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